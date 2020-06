Coronavirus Roma: D'Amato, A San Raffaele Pisana test come Vo' Euganeo

Verranno effettuati oltre 3mila test, “come a Vo’ Euganeo”, nella gestione del focolaio di coronavirus nato nella clinica di Roma San Raffaele Pisana (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LAZIO). Lo annuncia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che ha spiegato: "Abbiamo circoscritto la zona, e ringrazio anche il prefetto per la tempestività. Sono stati eseguiti i test a tutti gli operatori e i pazienti. Oggi non ci sono casi positivi nella struttura. Abbiamo richiamato tutti i pazienti, si stanno facendo i controlli presso i nostri drive-in, parliamo di oltre 3.000 test. Una cosa impegnativa, tipo Vo' Euganeo per intenderci", ha detto l’assessore a Rainews.

I test previsti

"Al momento - ha continuato D'Amato - questo focolaio ha portato alla positività di 68 persone, di cui 13 oggi, che provengono da link con il San Raffaele. Dobbiamo terminare i test su tutti coloro che sono stati nella struttura nelle ultime tre settimane: entro 48 ore sapremo esattamente l'entità della circolazione virale. Le persone individuate attraverso questi drive-in sono 5, e sono state già poste in isolamento", ha concluso.

Ad oggi, ha fatto sapere l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio, "sono stati effettuati per fini di sanità pubblica per il solo focolaio dell'IRCCS San Raffaele Pisana 2.332 tamponi, di cui 1.168 effettuati nei drive-in e 1.164 effettuati nella struttura, dove sono iniziati oggi i secondi test per 582 unità tra operatori e pazienti".