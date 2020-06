Roma, due ragazzi aggrediti e rapinati da una baby gang

Il gruppo si è avvicinato ai due con la scusa di un pacchetto di sigarette, poi è scattata l’aggressione. Ferite, le due vittime sono state trasportate in ospedale in codice giallo

Due ragazzi di 18 e 19 anni sono stati rapinati da un gruppo di otto giovani, forse minorenni. E’ successo ieri pomeriggio alla periferia di Roma, in via Suvereto, zona Fidene. La baby gang si è avvicinata ai due con la scusa di un pacchetto di sigarette, poi è scattata l’aggressione: i due giovani sono stati presi a calci e pugni e gli è stato sottratto un borsello con all'interno 60 euro, chiavi, cellulare e documenti. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Vescovio che indagano sulla vicenda mentre le due vittime sono state trasportate in ospedale in codice giallo.