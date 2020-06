Roma, incendio in un appartamento in zona Acilia: ferita una donna

Un Incendio è scoppiato a Roma in un appartamento in via Serafino da Gorizia, in zona Acilia. A qunto si apprende, una donna di 67 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare per l'assistenza alloggiativa al figlio e al marito della donna, che al momento non si è resa necessaria. I due non si trovavano in casa quando sono divampate le fiamme. Sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco per ricostruire le cause dell' accaduto.