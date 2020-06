Roma, devasta pronto soccorso ospedale San Camillo: arrestato 44enne

"Arrestato dai carabinieri un 44enne che stamattina all'alba, all'interno del Pronto Soccorso dove era stato condotto sedato e accompagnato dalla Polizia, si è reso responsabile di gravissimi danni ai locali, alle apparecchiature e alle vetrate della struttura". Lo rende noto l'ospedale San Camillo di Roma.

La vicenda

L’ospedale ha spiegato: "L'uomo, giunto in ospedale accompagnato dalle forze dell'ordine e sedato, ma già in stato di grave agitazione, dopo essere stato sottoposto ad accertamenti radiologici si è armato di un estintore e ha devastato le porte e le finestre dei locali del codice rosso, il locale della Tac e quelle delle ecografie causando danni ingenti alle apparecchiature. L'immediato intervento del personale dell'ospedale e della vigilanza interna ha scongiurato che la furia aggressiva si riversasse sugli operatori sanitari e sugli utenti presenti in quei momenti in Pronto Soccorso, che non hanno riportato danni ne ferite".