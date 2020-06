Roma, operaio trovato morto sul tetto dell'ospedale: ipotesi malore

L'uomo stava eseguendo lavori di manutenzione. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Sarà effettuata l'autopsia per chiarire le cause del decesso

Ieri pomeriggio un uomo è stato trovato morto sul tetto dell'ospedale Cristo Re a Roma. A dare l'allarme il personale della struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

La ricostruzione dei fatti

Da quanto appreso, l'uomo, un 60enne originario di Latina, era un operaio di una società edile che in mattinata era andato nella struttura per lavori di manutenzione. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Si ipotizza che sia stato colto da malore, mentre lavorara da solo sul tetto. Sarà effettuata l'autopsia per chiarire le cause del decesso.