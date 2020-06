Roma, due detenuti evasi dal carcere di Rebibbia

L’allarme è scattato poco prima delle 12. Dalle prime informazioni, i detenuti avrebbero segato le sbarre della cella, si sarebbero calati in cortile con una corda e avrebbero scavalcato il muro di cinta. In corso le ricerche

Due detenuti sono evasi dal carcere di Rebibbia a Roma. L'allarme è scattato poco prima delle 12, mentre la fuga potrebbe essere avvenuta nella notte. Sono in corso le ricerche della polizia, in particolare nei campi nomadi, nelle stazioni e negli aeroporti.

L'evasione

Stando alle prime informazioni, i due detenuti sono Lil Ahmetovic, 46enne nato in Croazia, e Davad Zukanovic, un 40enne di Olbia. Entrambi sarebbero di origini nomadi e sarebbero in prigione per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. A quanto emerge da una prima ricostruzione della dinamica, i soggetti avrebbero segato le sbarre della cella e si sarebbero calati nel cortile con una corda, per poi scavalcare il muro di cinta.