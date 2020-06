Roma, ruba alcolici e aggredisce titolare del negozio: arrestato

Entrato in un negozio di alimentari, ha preso alcuni alcolici e, al momento di pagare, ha aggredito il proprietario del negozio prima tirandogli una lattina e poi picchiandolo: per questo il responsabile, un 35enne, è stato arrestato a Roma dagli agenti della polizia di Stato. E' successo ieri sera alla periferia della Capitale, in via Andersen.

Un altro furto di alcolici, in questo caso riuscito, è stato messo a segno in un supermercato sulla Collatina. Un uomo si è introdotto nel negozio questa notte e ha rubato una cassa di vodka. Sulla vicenda indaga la polizia.