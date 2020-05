Roma, finisce sui binari: paura nella stazione metro Eur Palasport

La persona, visibilmente ubriaca, sarebbe caduta da sola dalla banchina. Il convoglio della metro è riuscito a fermarsi in tempo. Soccorsa, è stata portata in ospedale in codice giallo

Momenti di paura questa mattina all'alba nella stazione metro Eur Palasport, a Roma, dove una persona è finita sui binari poco prima dell'arrivo di un convoglio. Sul posto è intervenuta la polizia.

La ricostruzione della vicenda

Gli agenti hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza: da quanto ricostruito, la persona, visibilmente ubriaca, sarebbe caduta da sola dalla banchina. Il convoglio della metro è riuscito a fermarsi in tempo. Soccorsa, è stata portata in ospedale in codice giallo. La circolazione in quel tratto è rimasta interrotta per circa 40 minuti.