Roma, tenta di rapinare passante a colpi di cintura: arrestato

Il giovane, non riuscendo a mettere a segno il colpo, ha lanciato una bici a noleggio in direzione della vittima e si è dato alla fuga, ma è stato bloccato

Arrestato dai carabinieri, a Roma, un ragazzo di 23 anni, di origini nigeriane, per tentata rapina aggravata. Il 23enne è stato bloccato in via Imperia, al Nomentano. Da quanto appreso, il giovane si è avvicinato a un 55enne e lo ha minacciato verbalmente nel tentativo di farsi consegnare il portafoglio. Al diniego della vittima, il rapinatore si è sfilato la cintura dai passanti dei pantaloni e ha iniziato a colpire ripetutamente la vittima, provocandogli una ferita lacero-contusa alla mano. Non riuscendo a mettere a segno il colpo, il rapinatore ha lanciato una bici a noleggio in direzione della vittima e si è dato alla fuga.

L'arresto

I carabinieri sono riusciti a bloccarlo dopo pochi metri, recuperando la cinghia usata per colpire la vittima. L'arrestato è stato accompagnato in caserma, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.