Roma, treno urta mezzo della manutenzione sui binari: quattro feriti

A bordo del treno circa trenta passeggeri che sono stati portati a piedi fino alla stazione Tuscolana, distante circa 100 metri. Due operai sono stati trasportati in ospedale in codice rosso

Un treno regionale ha urtato un mezzo della manutenzione che si trovava sui binari nei pressi della stazione ferroviaria Tuscolana a Roma. Secondo quanto si è appreso, a causa dell'incidente ci sarebbero almeno quattro feriti in ospedale, tra cui due operai in codice rosso per dinamica ma che non sarebbero gravi. Sono stati portati in ospedale in codice verde anche i due macchinisti del treno: uno al San Camillo e l'altro all'Umberto I.

L'incidente

Lo scontro è avvenuto a circa 100 metri dalla stazione Tuscolana. A bordo del treno c'erano circa trenta passeggeri che sono stati portati a piedi in stazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e gli operatori del 118 per valutare gli altri contusi più lievi. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.