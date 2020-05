È avvenuto nella stazione Spagna, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. Il 42enne è stato portato in ospedale

Incidente nella stazione della metro Spagna di Roma dove i vigili del fuoco ieri sono intervenuti per soccorrere un uomo rimasto incastrato tra il convoglio e il muro della galleria. Il 42enne, è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia per gli accertamenti.