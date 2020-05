Coronavirus Roma: protesta degli addetti alle mense scolastiche. VIDEO

“Ci avete tolto il lavoro, ci avete tolto lo stipendio, l’unica cosa che ci è rimasta è la nostra dignità!”, “Sindaca, non ci conosce? Siamo noi quelli che facciamo mangiare suo figlio a mensa!”, “Mense scolastiche, il Governo ci dia sicurezza per il futuro”: sono soltanto alcuni dei cartelli esposti in piazza del Campidoglio, a Roma, dagli addetti alle mense scolastiche durante il presidio organizzato quest’oggi. La protesta mirava a comunicare alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e al Governo la situazione di crisi economica in cui versano gli operai del settore. Oltre alle bandiere della Cgil e della Uil, c’è stato un momento simbolico di raccolta in cui diversi manifestanti si sono distesi o seduti per terra, cantando in seguito “Bella ciao”. Tutti indossavano i Dpi, come previsto dalle norme anti-Covid (GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE NEL LAZIO).