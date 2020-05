Morto a 21 anni Joseph Perfection, calciatore ex Primavera della Roma

Il giocatore è scomparso la scorsa notte a seguito di un arresto cardiaco. Il centrocampista, arrivato in Italia come migrante e accolto dall'associazione sportiva dilettantistica 'Liberi Nantes', è stato l'ultimo acquisto di Walter Sabatini prima che rassegnasse le dimissioni come ds dei giallorossi

È morto a 21 anni Joseph Bouasse Perfection, ex calciatore della Primavera della Roma. Lo ha scritto il club sui suoi profili social, stringendosi ai suoi cari "in questo momento di grande dolore". Il giocatore è scomparso la scorsa notte a seguito di un arresto cardiaco. Il centrocampista, arrivato in Italia come migrante e accolto dall'associazione sportiva dilettantistica 'Liberi Nantes', è stato l'ultimo acquisto di Walter Sabatini prima che rassegnasse le dimissioni come ds dei giallorossi. Attualmente era sotto contratto con la squadra romena del Cluj.