Roma, velivolo nel Tevere: una persona salvata, un'altra dispersa

È stata tratto in salvo una delle due persone a bordo del piccolo aereo biposto che - a quanto si è appreso da fonti della polizia - è precipitato nel Tevere a Roma quest'oggi, nei pressi dell'aeroporto dell'Urbe. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un istruttore che è riuscito a uscire dall'aereo prima che si inabissasse. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Sono in corso ricerche nel fiume della polizia, degli agenti della Fluviale e vigili del fuoco per raggiungere l'altro passeggero, al momento disperso. Un elicottero sta sorvolando la zona. A quanto è trapelato, pare che ci sia stato un tentativo di ammaraggio da parte del pilota prima che il velivolo si inabissasse.