Coronavirus Roma, a SkyTG24 la storia del paziente svegliatosi da coma

Era arrivato al Covid Center del Campus Biomedico di Roma in coma profondo lo scorso 5 aprile. Oggi, dopo 50 gironi di terapia intensiva, Vincenzo è guarito dal coronavirus e può tornare a casa, a Bergamo. Ai microfoni di Sky TG24 il professor Agrò, che gestisce la struttura romana, racconta la sua storia. "È arrivato in fin di vita, intubato, con febbre a 39. Abbiamo iniziato subito a trattarlo con tutti i protocolli farmacologici anti-coronavirus - spiega il professore - ma peggiorava sempre di più. Eravamo disperati, non riuscivamo a trovare un segno clinico di miglioramento, ma allo stesso tempo eravamo fiduciosi, perché con le nostre cure non moriva". Cure che sono andate avanti per settimane. Poi, a un certo punto, Vincenzo si è risvegliato e ora un elicottero di AREU Lombardia lo sta riaccompagnando a Bergamo.

“Una vittoria del sistema sanitario nazionale”

Il ritorno a casa di Vincenzo non è però solo un successo per il Campus Biomedico, ma rappresenta la vittoria di una squadra più ampia, come spiega Agrò: “Hanno contribuito la Protezione Civile, l’Ares 118, AREU Lombardia, tutti gli operatori sanitari, i tecnici, gli addetti alle pulizie. È stata la vittoria di un team Italia, di un sistema sanitario nazionale che funziona ad altissimo livello”, conclude il professore.

A salutare quest’oggi Vincenzo prima della partenza, c’erano anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, il presidente dell'Università, Felice Barela, e il dg del Campus Bio-Medico, Paolo Sormani.