Si perdono nei boschi vicino a Roma: salvate due famiglie

Il gruppo, partito da Pian della Faggetta nella mattinata di ieri per una gita, si è smarrito in località La Fota, a Carpineto Romano. I soggetti sono stati recuperati dai carabinieri: sono tutti in buone condizioni

Due famiglie composte da otto persone - tra cui quattro bambini – si sono perse nella giornata di ieri nei boschi in località La Fota, a Carpineto Romano, vicino a Roma. Sono stati salvati dai carabinieri della stazione di Carpineto Romano nella serata di ieri. Il gruppo, partito da Pian della Faggetta in mattinata per una gita, si era poi smarrito. Sono tutti in buone condizioni.