Aggrediscono e rapinano ambulante a Roma, caccia a tre uomini

La vittima ha 27 anni. La vicenda, sulla quale sta indagando la polizia, è accaduta in via Massa di San Giuliano, in zona Casilino

Caccia a tre persone che ieri pomeriggio hanno aggredito e rapinato di un'auto un venditore ambulante di 27 anni in via Massa di San Giuliano, in zona Casilino, a Roma. I tre, che avevano conosciuto l'uomo in precedenza per acquistare da lui alcuni profumi, gli hanno dato appuntamento e lo hanno aggredito rubandogli auto e cellulare, per poi fuggire. La polizia indaga sulla vicenda.