Spara a ex e figlio poi tenta suicidio, tutti feriti a Roma

Avrebbe sparato all'ex moglie e al figlio, poi ha tentato di togliersi la vita. La vicenda è accaduta in via Francesco Maria Torrigio a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia. Sono stati portati tutti in ospedale.

La più grave sarebbe la donna, che è stata anche ferita con un coltello. Da una prima ricostruzione, sembra che la coppia fosse separata e stamattina la donna con il figlio era andata a casa dell'ex per prendere alcune cose.