Roma, crolla pezzo di copriferro da tangenziale Est sulla Prenestina

Una porzione di copriferro in cemento è crollata dalla tangenziale Est di Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco che hanno effettuato una verifica della parte sottostante e al termine dell'intervento, a scopo precauzionale, hanno chiuso un tratto della corsia di via Prenestina, in direzione centro. Secondo quanto si è appreso dai pompieri, sarebbero cadute alcuni pezzi di cemento. Non ci sono persone coinvolte.