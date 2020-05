Traffico di rifiuti, 27 arresti tra Roma e Latina

Sono 14 le persone in carcere e 13 ai domiciliari per traffico illecito di rifiuti, riciclaggio e autoriciclaggio. Impiegati nelle operazioni circa 200 uomini

Sono stati 27 gli arresti tra Roma e Latina per traffico illecito di rifiuti. I carabinieri e la guardia di finanza hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare e sequestro preventivo, emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Dda, nei confronti de 27 persone (14 in carcere e 13 ai domiciliari) per traffico illecito di rifiuti, riciclaggio e autoriciclaggio. Impiegati nelle operazioni circa 200 uomini.