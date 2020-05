Roma, rapina nella notte in due negozi: custode immobilizzato

Nella notte c'è stata una rapina in due negozi a Roma. In un locale hanno immobilizzato il custode: è accaduto in via Nomentana a Roma. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda.

La ricostruzione dei fatti

Da quanto appreso, i rapinatori erano tre, di cui uno armato di coltello. Il custode non è rimasto ferito. I ladri sono scappati con un bottino di 150 euro.