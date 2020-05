Caso procure, dal Csm via libera al trasferimento del pm Sirignano

Con 21 voti favorevoli, e tre voti per l'archiviazione del caso, il Csm ha approvato il trasferimento d'ufficio per il magistrato della procura nazionale antimafia finito nelle intercettazioni del trojan di Luca Palamara

Con 21 voti favorevoli, e tre voti per l'archiviazione del caso, il Csm ha dato il via libera al trasferimento d'ufficio per il pm della procura nazionale antimafia Cesare Sirignano finito nelle intercettazioni del trojan di Luca Palamara. A favore dell'archiviazione ha votato solo Unicost, la corrente di riferimento di Sirignano e dell'ex presidente dell'Anm Luca Palamara.