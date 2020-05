Anziani raggirati, arrestati avvocato e imprenditore a Roma

"Drenavano" le disponibilità finanziarie di anziani, totalmente incapaci di intendere e di volere. Per questo la guardia di finanza ha arrestato un avvocato, F.L., e un imprenditore, M.C.

I reati

Nei loro confronti la Procura di Roma contesta i reati di peculato e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Le indagini hanno consentito di portare alla luce una serie di condotte illecite che F.L., in qualità di amministratore di sostegno di persone molto anziane, totalmente incapaci di intendere e di volere, e M.C., hanno posto in essere per perpetrare, come evidenzia il gip nell'ordinanza "un vero e proprio saccheggio delle proprietà delle vittime".



Il modus operandi

Per giustificare i pagamenti e "drenare" le disponibilità finanziarie dei diversi assistiti, il professionista si faceva emettere da società riconducibili a M.C. fatture per svariate migliaia di euro al mese, relative a prestazioni di assistenza "asseritamente rese da infermieri - è detto in una nota - o badanti, ma mai effettuate o effettuate soltanto in parte e provvedeva a pagare più volte le stesse attività, finanche alla stessa persona". Le spoliazioni "non riguardavano soltanto denaro ma anche immobili". Il gip ha disposto anche il sequestro preventivo fino alla concorrenza di circa 150mila euro nei confronti dei due arrestati, dell'acquirente dell'appartamento e di un altro professionista.