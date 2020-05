Roma, aggressione con coltello durante lite condominiale: un fermo

La vicenda è accaduta ieri sera in via Monte Ciccardo, in zona Colle Salario alla periferia della Capitale. Fermato un 66enne, che ha colpito alla gola un uomo di 48 anni

Una banale lite condominiale ieri sera in via Monte Ciccardo, in zona Colle Salario alla periferia di Roma, è sfociata con un accoltellamento. Sul posto è intervenuta la polizia che ha fermato per tentato omicidio un uomo di 66 anni. A quanto ricostruito, l'uomo ha colpito alla gola con un coltello un 48enne, trasportato in codice rosso in ospedale, ma non è in pericolo di vita.