Un uomo di 51 anni è stato arrestato ad Aprilia, in provincia di Latina, dopo che, durante uno specifico servizio antidroga, sono stati trovati 20 chili di cocaina suddivisi in 20 panetti nei magazzini in uso alla sua ditta. Al termine dell'operazione l'imprenditore è stato arrestato dai carabinieri di Aprilia.