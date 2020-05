Protesta di CasaPound in centro a Roma: fermato il corteo. VIDEO

Un centinaio di militanti del movimento di estrema destra hanno sfilato da piazza Santi Apostoli fino a piazza del Popolo per contestare i provvedimenti economici adottati dal governo durante il lockdown e per la fase 2

Un centinaio di militanti di CasaPound sono scesi in piazza a Roma, sfilando in corteo da piazza Santi Apostoli passando per Fontana di Trevi fino a piazza del Popolo, per contestare i provvedimenti economici adottati dal governo durante il lockdown e per la fase 2. Alla manifestazione del movimento di estrema destra erano presenti anche commercianti, ristoratori e partite Iva.

La manifestazione a Roma

"I partecipanti si tenevano a distanza di sicurezza, mentre ci dirigevamo verso le fermate metro e le automobili, siamo stati chiusi ad imbuto da due ingenti schieramenti di forze dell'ordine che hanno di fatto creato un assembramento", sono le parole dei militanti del movimento di CasaPound. C'è stato qualche momento di tensione tra manifestanti e Forze dell'Ordine. "Hanno chiesto i documenti ai partecipanti minacciando sanzioni e pene esemplari, più che l'Italia sembra la Cina", sostiene uno dei militanti.