Viterbo, arrestati due coltivatori di marijuana

A Viterbo i carabinieri hanno arrestato due coltivatori di marijuana. I militari hanno scoperto la piantagione dopo essere intervenuti a Poggio Musone a causa di un incendio. Una volta domate le fiamme, i carabinieri in una zona vicina hanno rinvenuto un campo di marijuana con 160 piante ben coltivate. Dopo gli accertamenti, sono stati rintracciati i proprietari. Si tratta di due persone, padre e figlio, residenti a Bolsena.

La perquisizione

Nella successiva perquisizione nell'appartamento, sono stati ritrovati altri 500 grammi di marijuana già essiccata oltre al materiale per il confezionamento. Ma la prova che loro si erano presi cura del campo - anche in tempo di restrizioni per il virus - è che sono stati trovati con l’autocertificazione giornaliera per recarsi da Bolsena a Grotte Santo Stefano ad annaffiare e prendersi cura del campo coltivato.