Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani: 58 i positivi ricoverati

Sono 107 le persone ricoverate presso l’Istituto Spallanzani di Roma, di cui 58 positive al Covid-19, mentre altre 49 sono sottoposte a indagini. Otto i pazienti che necessitano di supporto respiratorio. Sono i dati comunicati dall’ospedale tramite il bollettino odierno. Finora, 433 persone sono state dimesse dall’isituto romano per essere trasferite al domicilio o in altre strutture territoriali. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

Nessun positivo tra agenti di polizia

Intanto, continua l’indagine di sieroprevalenza, coordinata dallo Spallanzani, che ha preso il via lunedì nel Lazio. I primi risultati dei test effettuati su agenti della Polizia di Stato in servizio sulle strade non hanno evidenziato alcun caso di positività al coronavirus. “Trattandosi di personale che non è stato interessato dal lockdown - sottolinea l’ospedale nel bollettino - questo risultato evidenzia l’efficacia delle misure di protezione adottate”.