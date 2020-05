Incendio in appartamento a Ostia: soccorsi marito e moglie

Fiamme al secondo piano di un palazzo in via Ferdinando Acton. Sul posto i vigili del fuoco. La coppia salvata è stata affidata alle cure mediche del personale sanitario del 118: l’uomo è stato trasportato all’ospedale per intossicazione, l’edificio è stato evacuato

Un incendio è scaturito in un'abitazione al secondo piano di un palazzo in via Ferdinando Acton a Ostia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. A quanto riferito dai pompieri, durante le operazioni di spegnimento gli occupati dell'abitazione, un uomo e una donna, moglie e marito, sono stati trovati uno disteso sul pianerottolo e l'altro sul balcone. La coppia è stata affidata alle cure mediche del personale del 118. Il marito è stato trasportato all'ospedale per intossicazione. L'edificio è stato evacuato a scopo precauzionale e l'appartamento al momento è inagibile per il denso fumo.