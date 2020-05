Auto in fiamme nella notte nella periferia di Roma

Auto in fiamme nella notte alla periferia di Roma. La vicenda è accaduta in via Pietro Marchisio, in zona Cinecittà. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri A quanto accertato, le fiamme sono partite da un'auto e si sono propagate a una macchina parcheggiata accanto. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile.