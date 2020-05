Roma, spari in un appartamento a Ciampino: un morto

Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi questo pomeriggio in un appartamento di via Cagliari a Ciampino, alle porte di Roma. Stando alle prime informazioni, nella sparatoria un ragazzo di 25 anni è morto mentre un altro giovane, coetaneo della vittima, è rimasto ferito gravemente. Trasportato in ospedale dal 118, sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.