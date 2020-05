Roma, protesta dei movimenti per il diritto all'abitare. VIDEO

Protesta delle reti sociali e dei movimenti per il diritto all'abitare a Roma. I manifestanti, muniti di mascherine, si sono ritrovati davanti al Campidoglio con alcuni striscioni. "Oggi questa crisi rischia di diventare una crisi della democrazia - sostiene uno dei manifestanti -. Perché non c'è democrazia quando un sindaco smette di ascoltare e di capire i bisogni di questa città che riguardano più della metà dei suoi abitanti, a rischio esclusione sociale. Non c'è democrazia quando un sindaco non riesce a riconoscere le necessità, le paure e le frustrazioni di una città fragile e impoverita".