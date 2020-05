Coronavirus Roma, protesta a San Basilio per i buoni spesa. VIDEO

Diversi cittadini di Roma si sono radunati quest’oggi, nel quartiere San Basilio, per protestare contro il mancato ricevimento degli aiuti economici - su tutti i buoni spesa - annunciati dal Comune e dalle istituzioni per far fronte alla crisi dovuta all’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO). “Dove stanno i buoni spesa? Il Fis? E la cassa integrazione?”, sono gli interrogativi riportati sui cartelli che i manifestanti di “Rete Popolare Tiburtina” e del “Comitato Popolare San Basilio”, muniti di mascherina, hanno esibito.