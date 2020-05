Roma, tentato furto a concessionaria: messi in fuga dai carabinieri

I ladri, dopo aver forzato la saracinesca di un rivenditore di moto in via Giulio Terzo, stavano per entrare all'interno del negozio quando sono dovuti scappare per l'arrivo dei militari

Furto sventato nella notte dai carabinieri a un concessionario di moto in via Giulio Terzo, in zona San Pietro, a Roma. I ladri, dopo aver forzato la saracinesca, stavano per entrare all'interno del negozio quando sono stati messi in fuga dall'arrivo dei carabinieri. Sono fuggiti lasciando sul posto gli attrezzi da scasso con cui avevano forzato la saracinesca. Si occupano delle indagini i carabinieri della stazione Madonna del Riposo e del Nucleo investigativo per i rilievi.