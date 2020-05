Le fiamme sono divampate in un'abitazione di via Ludovico di Monreale in zona Monteverde. All'interno, mamma e figlio che erano già usciti all'arrivo dei vigili del fuoco

Ieri sera, in un'abitazione di via Ludovico di Monreale in zona Monteverde a Roma, c'è stato un incendio. Le fiamme sono divampate in una stanza. All'interno, mamma e figlio che erano già usciti all'arrivo dei vigili del fuoco. Non risultano persone ferite o intossicate.