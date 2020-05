Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Si tratta della più grande realizzata in Italia, che prevede 300mila test sierologici per forze dell'ordine, operatori sanitari e le altre categorie più esposte

10:55 - Alessio D'Amato: "Riapriremo ambulatori entro fine mese"

"Stiamo lavorando affinché, entro il mese di maggio, possano riaprire attività ambulatoriali". Negli ospedali "la gestione delle emergenze non si è mai interrotta. Adesso si tratta di ripartire, e avverrà nelle prossime settimane, con la parte ambulatoriale, rimasta indietro in questo periodo". Così, ai microfoni di Agorà su Rai Tre, l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha annunciato la prossima ripresa di visite mediche, interventi, esami e ricoveri programmati e non urgenti, che sono stati rinviati a seguito della pandemia di Covid-19.

10:38 - Il sindaco Fiumicino: "Positivi stabili a 17"

Rimane stabile a 17, rispetto a ieri, il numero dei positivi al Coronavirus nel comune di Fiumicino, mentre sono 28 le persone in sorveglianza attiva". Inoltre, per la prima volta, ieri la quota dei contagiati è scesa sotto la soglia di 20. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, dopo aver ricevuto l'aggiornamento dei dati dalla Asl Roma 3.

10:28 - Al via oggi i test sierologici nel Lazio

Ha preso il via oggi l’indagine di sieroprevalenza nel Lazio, la più grande realizzata in Italia, che prevede 300mila test sierologici per forze dell'ordine, operatori sanitari e le altre categorie più esposte al Coronavirus.

9:40 - Coronavirus Roma, Grande moschea aderisce alla preghiera del 14 maggio

Il Centro islamico culturale d'Italia, noto come la Grande moschea di Roma, "in questo momento storico che vede tutto il mondo colpito dalla medesima malattia, aderisce alla giornata di digiuno e di preghiera promossa per il 14 maggio dal Comitato superiore per la fratellanza umana". Questo è quanto si legge in una nota pubblicata sul profilo Facebook della moschea romana. "Da sempre convinto fautore, anche nel suo ruolo di unico ente islamico riconosciuto dalla Repubblica italiana, del dialogo interreligioso e della convivenza pacifica - continua la nota - il Centro islamico invita a rivolgersi all'altissimo Iddio con il digiuno, la preghiera e le opere di carità il giorno 14 maggio, con l'auspicio che l'umanità trovi sollievo da questa pandemia e che il genere umano si trovi al sicuro dai suoi pericoli e dai suoi effetti". L'invito è rivolto "a tutti i credenti, in ogni parte del mondo, espressione di differenti confessioni religiose, scuole di pensiero e dottrine, ciascuno nella propria individualità e secondo la propria religione, fisicamente separati in questo tempo di distanze e isolamento, ma idealmente e spiritualmente uniti".