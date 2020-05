Coronavirus Roma, folla nella pineta a Ostia: due multati in spiaggia

Grande afflusso di gente nei parchi di Roma e nella pineta di Castel Fusano, a Ostia, nel primo sabato dall’inizio della Fase 2 dell’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO). Al fine di evitare assembramenti, da questa mattina la polizia ha intensificato i controlli all’interno delle aree verdi e delle ville storiche della Capitale, nonché sul litorale. In città, sono stati istituiti anche posti di controllo per fermare le auto in transito in modo da verificare il rispetto delle norme anti-contagio. Più di seimila gli accertamenti fin qui eseguiti e una quindicina le sanzioni elevate, soprattutto per spostamenti senza motivo giustificato verso il mare. Due persone sono state invece multate perché sorprese a passeggiare in spiaggia a Ostia.