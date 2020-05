Scontro auto-scooter a Roma, grave un 24enne

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha sequestrato i due mezzi. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

Grave incidente in viale Bruno Buozzi, nel quartiere Parioli a Roma. Coinvolti un'auto e uno scooter. Il conducente dello scooter, un ragazzo di 24 anni, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha sequestrato i mezzi. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.