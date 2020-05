Roma, incidente frontale tra auto e camion: morto un 44enne

È accaduto intorno alle 15 su via Tiberina. L’automobilista avrebbe invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi con l’autocarro che sopraggiungeva

Tragico incidente quest’oggi vicino a Roma. Intorno alle 15, un’auto si è scontrata frontalmente con un camion in via Tiberina, all’altezza del chilometro 13. Fatale l’impatto per l’automobilista, un 44enne italiano, morto sul colpo, mentre il conducente dell’autocarro è rimasto illeso. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stata proprio la vittima a invadere la corsia opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto.