8:50 - Roma, a Trigoria allenamenti individuali dal 7 maggio

La Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria da giovedì 7 maggio. La società lo ha già comunicato ai giocatori dopo aver avuto l'ok dalla Regione Lazio per la riapertura del centro sportivo, ovviamente osservando le strette normative per il coronavirus. "La Roma ringrazia la Regione Lazio per la sensibilità dimostrata nei confronti degli sport di squadra. Dalla prossima settimana i calciatori potranno svolgere visite mediche e allenamenti individuali a Trigoria, osservando le linee guida relative al distanziamento sociale" fa sapere il club giallorosso.

8:41 - Lazio, centri disabili riapriranno solo in sicurezza

I centri per disabili, per poter riaprire, dovranno rispettare le misure di sicurezza e adottare il Piano regionale territoriale, e comunicare il tutto al Comune e alla Asl. Lo dispone una ordinanza della Regione Lazio firmata ieri sera.

8:29 - Lazio, misure di sicurezza per grandi Mercati generali

Nuove misure di sicurezza per il Mercato ortofrutticolo di Fondi e del Centro agroalimentare di Roma: è quanto prevede una ordinanza della Regione Lazio emessa ieri sera. A partire dal 4 maggio "le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi e del Centro agroalimentare di Roma osservano le seguenti misure - si legge - rilevazione della temperatura agli ingressi; obbligo di utilizzo di guanti e mascherine per gli addetti; chiusura settimanale di una giornata per effettuare sanificazione, nonché sanificazione degli ambienti in gestione ai singoli operatori (magazzini e/o stand interni ed esterni)".

8:21 - Lazio, dal 6 maggio ok ad allenamenti sport a squadre

Dal 6 maggio nel Lazio sarà consentito l'allenamento in forma individuale anche per gli atleti di discipline sportive non individuali. Questo è quanto prevede un'ordinanza emessa ieri sera dalla Regione Lazio. E' consentito, "l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali".