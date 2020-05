"Ci stiamo preparando ad aprire in sicurezza ville storiche, parchi e giardini pubblici di Roma, che da lunedì torneranno ad essere accessibili anche se con le dovute cautele e limitazioni". Così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Nel frattempo, mascherine, prodotti igienizzanti e termometri ottici non conformi alla normativa, circa 520mila pezzi, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza della Capitale. Otto persone sono state denunciate per i reati di frode in commercio, ricettazione e vendita di prodotti contraffatti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:17 - Fase 2, Virginia Raggi: "In parchi distanziamento, aree gioco chiuse"

"Ci stiamo preparando ad aprire in sicurezza ville storiche, parchi e giardini pubblici di Roma, che da lunedì torneranno ad essere accessibili anche se con le dovute cautele e limitazioni". Così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. La prima cautela "la più importante per evitare nuovi contagi, è il divieto di assembramento. Ma sarà comunque possibile passeggiare e fare attività fisica individuale nel rispetto delle distanze dalle altre persone. Ecco allora, un semplice vademecum per sapere sempre come comportarsi all'interno delle aree verdi della Capitale. L'ingresso è consentito solo a chi non presenta sintomi da infezione respiratoria e febbre e non è in quarantena. Sì alle passeggiate, ma rigorosamente a un metro di distanza gli uni dagli altri. Sì anche all'attività sportiva individuale ma, in questo caso, i metri di distanza devono essere due. Minori e persone non completamente autosufficienti possono passeggiare con l'accompagnatore sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. Nelle aree verdi restano chiuse le aree gioco per i bambini. È anche vietato fare feste o pic-nic ed utilizzare le attrezzature sportive. Proibite anche le attività ludico ricreative come giochi e attività di gruppo. Nella Fase 2 dobbiamo convivere con il virus. Continuiamo a comportarci con la responsabilità con cui abbiamo agito fino a oggi. Se così non fosse, saremmo costretti a chiudere di nuovo i parchi, ma sono certa che non accadrà. Rispettiamo le regole e poco alla volta, e con cautela, potremo tornare a godere completamente dei nostri magnifici spazi verdi".

8:58 - Guardia di finanza sequestra 500mila mascherine e gel

Mascherine, prodotti igienizzanti e termometri ottici non conformi alla normativa, circa 520mila pezzi, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Roma. Otto persone sono state denunciate per i reati di frode in commercio, ricettazione e vendita di prodotti contraffatti. Oltre 420mila confezioni di prodotti igienizzanti nella cui etichetta erano riportate proprietà disinfettanti - sebbene mancasse la prescritta autorizzazione del Ministero della Salute - sono state sequestrate dalle Fiamme Gialle nel corso delle ispezioni eseguite in rivendite della Capitale e in un opificio situato in provincia. Inoltre, più di 100 mila - tra mascherine protettive e termometri ottici con rilevamento a distanza non conformi alla normativa comunitaria e nazionale - sono state sequestrati in vari esercizi commerciali nel quartiere Prenestino. I dispositivi di protezione individuale, in particolare, avevano indebitamente il marchio CE, mentre, in altri casi, erano posti in commercio senza la prescritta autodichiarazione inviata all'Istituto Superiore di Sanità e all'Inail per l'attestazione delle caratteristiche tecniche e il rispetto dei requisiti di sicurezza, deroga consentita in via eccezionale dal Governo proprio per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.

8:54 - Nel Lazio 165 nuove guarigioni

Nelle ultime 24 ore, nel Lazio si contano 165 nuove guarigioni, quasi il triplo rispetto ai contagi (56), con un trend che per la prima volta scende sotto all'1%. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Data ultima modifica 02 maggio 2020 ore 09:37