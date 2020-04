"I pazienti Covid-19 positivi ricoverati all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono in totale 100. Di questi, 16 pazienti necessitano di supporto respiratorio". Lo riporta il bollettino medico odierno dell'ospedale, a cui oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha donato un ventilatore polmonare, altro materiale sanitario e presidi di protezione individuale.

Intevenuto a Rai Radio1, il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha parlato della fase 2, con riferimento particolare al trasporto pubblico, dove "oltre alle regole serve la responsabilità delle persone", ha dichiarato. Il governatore ha anche detto di aver chiesto al Governo di valutare settimanalmente la curva epidemiologica anche regione per regione e, se ci sarà la possibilità di allentare alcune misure, io credo che andrà fatto, o quantomeno preso in considerazione".(TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

15:56 - Un nuovo positivo e un decesso nel Reatino

"All'esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore, si registra 1 nuovo soggetto positivo al test Covid-19. Il soggetto è residente/domiciliato nel comune di Contigliano. 50 i soggetti in sorveglianza domiciliare, di questi 25 sono asintomatici e 25 sono sintomatici e pertanto sottoposti al test Covid-19". Lo rende noto il nuovo bollettino sanitario della Asl di Rieti. Si registra, inoltre, un nuovo decesso, si tratta di un 78enne che era ricoverato presso la struttura Covid Alcim di Contigliano. Si evidenziano ulteriori 25 guariti di cui 24 all'Alcim e uno nel comune di Petrella Salto. Il totale dei guariti sale pertanto a 145, quello dei positivi scende a 260, 9 soggetti sono usciti dalla sorveglianza domiciliare e 38 i decessi dall'inizio dell'emergenza.

15:31 - Roma, Fase 2: controlli in stazioni e capolinea bus

Controlli in stazioni ferroviarie, aeroporti, caselli autostradali, ma anche ai capolinea di bus, principali stazioni metro e nei parchi per evitare assembramenti. Roma si prepara alla Fase 2 quando da lunedì si allenteranno le maglie dei divieti imposti per il contenimento della diffusione del Coronavirus e torneranno a circolare più persone nella Capitale. Nelle prossime ore verranno rimodulate nel dettaglio le misure di sicurezza. Nel pomeriggio è in programma una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura.

15:24 - Vivarelli: "14mila persone hanno chiesto bonus affitto 2020"

"Nei primi 3 giorni oltre 14 mila persone hanno presentato la domanda per il Bonus Affitto 2020, destinato alle famiglie più in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. La stragrande maggioranza dei cittadini ha avanzato la richiesta online, una modalità nuova che abbiamo scelto e adottato per limitare gli spostamenti e velocizzare la successiva erogazione del contributo". Così su Facebook l'assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale Valentina Vivarelli. "L'alternativa, per chi non ha accesso a strumenti tecnologici - aggiunge - è ritirare il modulo cartaceo nelle oltre 120 edicole convenzionate e presentarlo compilato in Municipio. Ricordo che si possono presentare le domande fino al 18 maggio, per richiedere il contributo che coprirà una parte delle mensilità di affitto da pagare nel 2020. Usate modalità e modulistica messa a disposizione da Roma Capitale".

15:22 - Sant'Egidio promuove pranzo poveri per Primo Maggio

Un Primo Maggio all'insegna della solidarietà con chi è povero e sta soffrendo maggiormente le conseguenze sociali ed economiche della pandemia. Così verrà festeggiata la Giornata del Lavoro dalla Comunità di Sant'Egidio, nella mensa di Via Dandolo a Roma, che domani a partire dalle 12, informa una nota, ospiterà centinaia tra senza dimora e poveri insieme ai tanti volontari, che hanno continuato a sostenerli con distribuzioni di pasti e altri generi utili per la prevenzione del coronavirus, come mascherine e gel igienizzanti per le mani.

15:01 - Assessore Personale Roma: "Dal 18 maggio 300 dipendenti neoassunti firmeranno contratto"

"A partire dal 18 maggio i 300 dipendenti amministrativi neoassunti potranno firmare il loro contratto e prendere servizio. Le convocazioni riguarderanno 30 persone al giorno, divisi in gruppi da dieci, in modo da garantire tutte le misure a salvaguardia della salute pubblica". Così su Facebook l'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis. "Si aggiungono ai 300 nuovi agenti di Polizia Locale che hanno iniziato a firmare il 17 aprile - aggiunge - Si tratta di percorsi già previsti dal piano assunzionale e che abbiamo accelerato in un'ottica di rafforzamento dell'ente, a maggior ragione in una fase così complessa. Anche oggi siamo a lavoro per programmare azioni finalizzate a rendere la macchina amministrativa sempre più in linea con i bisogni della città e con le rapide trasformazioni in corso. Per questo ringrazio sentitamente Angelo Ottavianelli e tutti i dipendenti del Dipartimento Organizzare e Risorse Umane che stanno consentendo tutto ciò anche in un momento complesso. Il lavoro di squadra e la collaborazione tra tutti i livelli e le componenti della macchina amministrativa - conclude De Santis - sta permettendo di posizionare Roma Capitale come modello di innovazione per lo smart working e di potenziare servizi e attività, pur gestendo la situazione legata al Coronavirus".

14:35 - D’Amato: "Serve piano su vaccino antinfleunzale"

"La prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale sarà determinante a causa della sovrapposizione dei sintomi con il COVID-19. Occorre partire per tempo e va raccolto l'appello del presidente di Farmindustria circa l'esigenza di avere con tempestività le scorte. Il Lazio con l'obbligatorietà vaccinale agli operatori sanitari e agli ultra 65 anni ha già attivato tutte le procedure ed ha già bandito la gara, ma sarebbe molto utile una strategia nazionale per garantire glia approvvigionamenti. Bisogna agire per tempo evitando che in autunno si determini una crisi molto seria". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

13:50 - Zingaretti: "Su trasporti servirà senso responsabilità"

"La Fase 2 dei trasporti? Oltre alle regole serve la responsabilità delle persone, e finora ce ne è stata tantissima, pensiamo ai supermercati. Ora c'è il tpl che è la cosa più difficile. Ci vuole responsabilità". Così ai microfoni di Rai Radio1 il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Le regole sono chiare - ha aggiunto - la mascherina limita di molto il rischio di contagio ma oltre a questo ci vuole il distanziamento sociale. Il rispetto di questa regola non può essere affidato alle forze dell'ordine, ma alla responsabilità delle persone. Le aziende pubbliche dovranno fare in modo di mettere in campo un numero sufficiente di mezzi che garantisca il trasporto. Ci vuole l'obbligo della mascherina, e nel Lazio tale obbligo ci sarà per tutti i locali chiusi”.

13:37 - Zingaretti: "Valutare allentamenti regione per regione"

"Ho chiesto al governo di valutare settimanalmente la curva epidemiologica anche regione per regione e, se ci sarà la possibilità di allentare alcune misure, io credo che andrà fatto, o quantomeno preso in considerazione". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, ai microfoni di Rai Radio1.

13:02 - Spallanzani: 100 positivi, finora 381 dimessi

"I pazienti Covid-19 positivi ricoverati all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono in totale 100. Di questi, 16 pazienti necessitano di supporto respiratorio". Lo riporta il bollettino medico odierno dell'Istituto Spallanzani. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 381. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti sintomatici o paucisintomatici" prosegue il bollettino.

12:56 - Trasporti fase 2, 'prevenzione' in stazioni e ai capolinea

"Riguardo agli accertamenti delle violazioni, non ci sono ordinanze vecchie o nuove che tengano - ha spiegato in audizione in commissione regionale l'assessore ai Trasporti Mauro Alessandri, in merito alla fase 2 dei trasporti dopo il 4 maggio - c'è la legge dell'81 che individua gli organi preposti. Si può però dal 4 maggio, con regole nuove, individuare una fase in cui le aziende possano prevenire le violazioni con personale che chiameremo per semplicità 'facilitatori', nei capolinea o simili. Sull'aumento di personale in 'facilitazione' la disponibilità l'hanno data tutte le aziende coinvolte nel servizio tpl. Il controllo certo crescerà, ma non possiamo disciplinarlo noi: si sta chiedendo responsabilità, ma non maggiore di quella già prevista nell'ordinamento. Bisogna insistere con i controlli nei luoghi di aggregazione degli utenti - ha sottolineato Alessandri - Io penso che la presenza di una dimensione di protezione ci può fare prevedere un contesto gestibile, con dei punti di contrasto che però non possono essere risolti né dagli autisti né dai controllori. Se l'utente dà in escandescenze perché non lo fanno salire senza mascherina, o se l'autobus salta la fermata, quel caso deve essere ricondotto alle forze dell'ordine. Il personale dell'Esercito - ha concluso - non può essere usato come controllori sui mezzi. Stanno per strada, hanno capacità di intervento, ma per fare il lavoro che dovevano fare prima dell'ordinanza".

12:35 - L'assessore Alessandri: "Bus al completo potrebbero saltare fermate"

I mezzi pubblici già arrivati a capienza massima potrebbero proseguire la corsa senza fare sosta alle fermate per caricare altri passeggeri. E' una delle ipotesi su cui si lavora in queste ore in Regione Lazio, dove è attesa una ordinanza sul trasporto pubblico locale. Lo ha spiegato l'assessore ai Trasporti Mauro Alessandri, in audizione in commissione regionale. "Permane un elemento di ragionamento - ha spiegato infatti - cioè l'interruzione del servizio in caso di superamento del limite massimo. Noi riteniamo che sia già una soluzione per mantenere la capienza del mezzo. Questo però andrà chiarito alla luce di un incontro di oggi pomeriggio con le Regioni. Intanto - ha detto ancora - noi parliamo di una riduzione oggettiva della domanda. All'interno di questo, e con il distanziamento, l'obbligo di dpi consente di poter sostenere in casi eccezionali una capienza in deroga al distanziamento di un metro. Ma questo non oltre un limite. Un caso eccezionale non vuol dire un mezzo stracolmo, ma un mezzo in cui si possa ospitare il 50 per cento delle persone. E' una eccezione, che dobbiamo saper governare".

11:42 - Raggi: "Superata soglia 50mila buoni spesa erogati"

"Abbiamo superato la soglia dei 50 mila Buoni Spesa erogati. Sono per l'esattezza 52 mila i ticket destinati alle famiglie in difficoltà economiche. Continuiamo a garantire il nostro impegno a supporto di tutti quei cittadini che stanno vivendo questo periodo con maggiori disagi. In modo costante, giorno dopo giorno". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

11:41 - Sindaco Fiumicino: "Stop parrucchieri a domicilio"

Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, stigmatizza il "fenomeno" di parrucchieri ed estetiste che continuano a esercitare il mestiere, recandosi nelle case delle persone. "Un comportamento preoccupante e rischioso che si deve arrestare immediatamente", esorta il primo cittadino, indignato dopo aver ricevuto in questi giorni un'accorata lettera da parte del titolare di una nota parrucchieria di Fiumicino che ha denunciato tale fenomeno. "In una società civile il rispetto delle regole è, appunto, la prima regola da seguire. Tanto più nelle situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo", afferma Montino.

11:33 - L'assessore Alessandri: "Crisi porto Civitavecchia, puntare su infrastrutture"

"Su Civitavecchia dobbiamo leggere un dato con realismo: abbiamo sempre parlato del porto come il più grande porto turistico del Mediterraneo. Abbiamo preso atto, obtorto collo e di punto in bianco, che questo primato oggi non ha valore, essendo cessate perentoriamente le attività turistiche. Quel valore è cessato senza prospettiva di ripresa. Non c'è una temporaneità, 'reggiamo cinque mesi e poi si riparte'. Andiamo incontro a mesi che se non saranno peggiori, comunque non consentiranno una programmazione". Così l'assessore regionale ai Trasporti della Regione Lazio Mauro Alessandri, in audizione in commissione regionale. "Abbiamo davanti una serie di incognite, ma abbiamo anche il dovere di non stare fermi in questa fase - ha aggiunto - e spingere sulla chiusura dei nodi infrastrutturali e di stringere le maglie con la collaborazione con il Mit: la ministra De Micheli stessa ha centrato tra i temi strategici il porto di Civitavecchia". Dunque quello che si può fare adesso è, secondo Alessandri, "completare le infrastrutture che ne garantiscano la raggiungibilità: parlo dell'ultimo tratto della Orte-Civitavecchia, per cui ci sono 470 milioni stanziati e va solo definita la progettazione esecutiva e fare la gara. E poi terminare il collegamento su ferro per riagganciarlo ai nodi delle Ferrovie, per permettere alle merci e, quando sarà, ai passeggeri di defluire dal porto in modo più attrezzato. Sono i temi strategici che se chiusi. Questo può darci una idea della ripresa. Poi c'è il dato della sopravvivenza - ha concluso Alessandri - E' determinante passare al vaglio ogni suggerimento o proposta che arrivi dal sistema delle imprese, del lavoro, dai player industriali che vivono nel porto perché abbiamo una esigenza di sopravvivenza. E' la base su cui innestare la ripartenza".

11:32 - Acli Roma, arrivate 3mila richieste d'aiuto

"Ripartire dal lavoro dignitoso": è l'appello delle Acli di Roma, in vista della Festa dei Lavoratori. Per far fronte alla crisi legata all'emergenza sanitaria "le Acli di Roma hanno attivato una serie di iniziative tra cui un servizio di segretariato sociale telefonico che ha già intercettato oltre 3000 richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà per la perdita di lavoro a causa dell'emergenza Covid-19, che ha maggiormente acuito situazioni già precarie e fragili, escluse dalle forme di sostegno attivate. Di queste 1500 sono assistite attraverso la consegna di pacchi alimentari, circa 1000 accompagnati in percorsi di esigibilità dei diritti per ottenere contributi e sostegno in questa situazione drammatica, e altre 500 sostenute anche grazie a un lavoro di rete con organizzazioni sociali del territorio". "Quella di quest'anno non è una giornata che ha il suono della Festa - afferma Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia - infatti, sentiamo forte il grido di dolore di chi il lavoro l'ha perso a causa di questa emergenza, avendo sempre fatto i conti con il precariato e le basse tutele e ora si trova fuori delle misure di sostegno previste, di chi invece un'occupazione non l'ha mai avuta, e che in questa occasione la vede come un lontano miraggio. Ma pensiamo anche ai lavoratori autonomi e agli artigiani che a causa del coronavirus rischiano di non poter più alzare la saracinesca delle proprie attività, tutte persone che si trovavano a galleggiare in una quotidianità problematica e che adesso rischiano seriamente di affondare. Un grido e un disagio - aggiunge Borzì - al quale non possiamo essere sordi e che ci chiama a fare la nostra parte".

11:08 - L'assessore regionale Alessandri: "Bus di rinforzo a disposizione per criticità"

"Nella scorsa seduta sono state perfezionate alcune visioni come la disponibilità di creare delle 'macchine calde' che possano essere a disposizione di rinforzo sulle linee che la prova pratica dimostrerà essere in sofferenza". Così l'assessore ai Trasporti della Regione Lazio Mauro Alessandri in audizione in commissione regionale. "Questo vale sia per vettori più semplici da integrare, cioè quelli su gomma - ha aggiunto - ma anche su ferro: c'è la disponibilità di Trenitalia. Se si ravvedono difficoltà nella prova del modello abbiamo dunque strumenti di flessibilità. Noi - ha spiegato infatti Alessandri - stiamo parlando di un modello ma il confronto reale con la realtà lo avremo dal 4. Oggi non possiamo che immaginare come organizzarci, ma dobbiamo essere pronti a sanare alcune inefficienze o integrare alcune corse o mettere a disposizione altri mezzi". Sui mezzi, ha ribadito l'assessore, "ci sarà il distanziamento tra le persone e l'obbligo di indossare i dpi, anche generici per l'utenza, non certo per i lavoratori. Ma è un tema che dobbiamo declinare: sono regole che non inventiamo noi ma provengono da un quadro nazionale, perfezionando le casistiche per cui alcuni fenomeni eccezionali possano verificarsi. Dobbiamo dare regole su capienza, disposizioni, autisti, differenziazione delle entrate. Ma come ogni modello, dovrà affrontare fasi eccezionali, in cui ci sarà un eventuale sovraccarico".

10:17 - A Fiumicino Smart Helmet termoscanner portatile

Debutta all'aeroporto di Fiumicino, primo scalo in Europa, lo "Smart Helmet", una sorta di termoscanner portatile: un elmetto con uno schermo a specchio, che si indossa sulla testa, in grado di permettere agli addetti aeroportuali autorizzati di controllare e misurare, a distanza, la temperatura corporea di passeggeri ed operatori aeroportuali.

10:09 - Virginia Raggi: "Con extra spazio dehors aiutiamo economia"

"Concediamo più spazi esterni a bar, ristoranti e librerie, per consentire alle attività di ripartire e garantire maggiori distanze di sicurezza alle persone che torneranno gradualmente a vivere la città". Così in un comunicato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Autorizzare superfici maggiori per gli arredi esterni significa velocizzare la ripartenza di un comparto prezioso per l'economia capitolina. Per tutto il 2020 ci saranno procedure rapide e criteri semplificati sia per le richieste che per i rilasci dei permessi, per poter ottimizzare al meglio questa nuova opportunità ed essere concretamente al fianco di chi lavora.

10:08 - Assessore Roma: "Su dehors risposta a crac settore"

"Una misura straordinaria per un'emergenza senza precedenti. Abbiamo analizzato attentamente l'impatto economico sulle attività cittadine per mettere in campo misure concrete in risposta alla crisi". Così in una nota l'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, Carlo Cafarotti. "Rispetto al comparto alloggi e ristorazione, ad esempio parliamo di una perdita che si aggira tra i -2,4 e -2,8 miliardi. Evidente che bisogna accompagnare questi settori in fase di ripartenza non solo attraverso lo sgravio della tassazione del suolo pubblico, ma anche liberandoli dai forti vincoli che, in situazione ordinaria, limitano l'iniziativa imprenditoriale. Aree più ampie per l'esercizio delle attività commerciali compensano la limitazione degli spazi fruibili all'interno dei locali, al fine di contenere i contagi tramite il distanziamento fisico".

9:17 - Virginia Raggi: "Per tavolini outdoor ampliamenti fino al 35%"

"Abbiamo deciso di concedere spazi esterni più ampi per bar, ristoranti e librerie di Roma. Quando potranno riaprire, avranno più spazio a disposizione per accogliere i clienti garantendo il distanziamento necessario. Stiamo lavorando per ampliare fino al 35% la concessione di suolo pubblico per gli esercizi commerciali". Così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Lo scopo è anche quello di compensare la riduzione delle superfici utilizzabili all'interno dei locali. Per tutto il 2020, ci saranno procedure rapide e criteri semplificati sia per le richieste sia per i rilasci dei permessi e le tipologie d'arredo esterno consentite saranno maggiori rispetto al passato. Ricordo che abbiamo già messo in campo la sospensione del canone per la stessa occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono misure straordinaria per favorire la ripartenza di questo settore, fondamentale per la nostra economia".

7:22 - Da Roma Capitale materiale medico allo Spallanzani

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, oggi si recherà all'ospedale Spallanzani per donare un ventilatore polmonare, altro materiale sanitario e presidi di protezione al personale impegnato nella lotta contro il Coronavirus. "Roma Capitale è grata ai tanti operatori che, da circa due mesi, combattono in prima linea contro il Coronavirus", dichiara la sindaca. "Con questo gesto vogliamo dimostrare la nostra vicinanza prima di tutto alle tante famiglie che stanno soffrendo e, in secondo luogo, ai medici e agli infermieri che li assistono", ha concluso.

7:16 - Fase 2, a Roma monopattini in sharing: fino a 16mila mezzi

Allo scopo di incentivare i sistemi di mobilità condivisa, anche in previsione della riapertura delle attività cittadine, la giunta capitolina ha approvato le nuove linee guida per lo svolgimento dei servizi di sharing a flusso libero mediante monopattini, prevalentemente elettrici. Tutti gli operatori interessati a fornire il servizio dovranno rispettare standard minimi, come il limite di mezzi e le aree di attività, e regole sulla circolazione e la sosta simili a quelle già previste per le biciclette. Gli operatori del servizio saranno tenuti inoltre a comunicare i dati in tempo reale a Roma Capitale. Il progetto prevede una fase sperimentale di due anni. "Grazie a questa sperimentazione, avremo uno strumento in più per incentivare la mobilità integrata e sostenibile, da sempre una delle nostre priorità e oggi più che mai importante per facilitare gli spostamenti in città. Abbiamo fissato un quadro di regole chiaro che ci consentirà di offrire un servizio sicuro, utile in particolare per le distanze più brevi. Apriamo il mercato agli operatori interessati a investire su Roma", dichiara la sindaca, Virginia Raggi. "Diversi operatori sono pronti a presentare le loro offerte non appena sarà pubblicato l'avviso per le manifestazioni d'interesse. Il nostro obiettivo è far sì che i cittadini possano disporre di alternative valide all'auto privata. Per questo stiamo predisponendo anche un piano straordinario per realizzare in tempi rapidi nuove piste ciclabili, dove potranno circolare anche i monopattini", aggiunge l'assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese. Per ciascun operatore la flotta dovrà essere composta da un minimo di 750 a un massimo di mille mezzi. Su tutto il territorio capitolino sarà consentito un numero massimo di 16.000 monopattini. Ciascun mezzo dovrà essere localizzato in tempo reale e gli operatori dovranno garantire anche la copertura assicurativa per l'uso dei dispositivi.

Data ultima modifica 30 aprile 2020 ore 16:01