Dalle prime ore del mattino gli uomini della Guardia costiera sono in campo con pattuglie itineranti ed un gommone via mare della Capitaneria di Porto di Roma impegnati in controlli sulle spiagge ma anche attraverso blocchi stradali. (DIRETTA)

11:35 - Fiumicino, pubblica "vademecum" anti controlli: denunciato

L'idea balzata alla mente di un 50enne di Fiumicino, denunciato dai carabinieri di Fregene, è stata quella di creare uno scrupoloso e dettagliato "vademecum" contenente tutte le "dritte" per trasgredire, senza correre il rischio di sanzioni o denunce, le attuali restrizioni per il contenimento epidemico ed eludere i relativi controlli delle forze dell’ordine. L'uomo ha poi anche pubblicato il proprio "lavoro" su uno dei numerosi gruppi dedicati al litorale sorti in un noto social network. L'uomo è stato denunciato a piede libero per istigazione a disubbidire alle leggi.

9:41 - Controlli della Guardia costiera anche sulle strade di Ostia

Dopo i servizi già effettuati sul territorio di Fiumicino nel corso dello scorso ponte pasquale, oggi e domani la Guardia costiera di Roma partecipa ai controlli, via mare e via terra, anche sul litorale e sulle strade di Ostia, dal porto turistico fino alla zona di Capocotta, per evitare trasgressioni e presenze non giustificate in violazione delle disposizioni sull'emergenza coronavirus. Dalle prime ore del mattino sono in campo pattuglie itineranti, con quattro militari ciascuna, ed un gommone via mare della Capitaneria di Porto di Roma. Sono impegnati con controlli sulle spiagge ma anche attraverso blocchi stradali. Sotto controllo l'accesso agli arenili e, novità, il rispetto dell'Ordinanza regionale sugli interventi, al via, di manutenzione e sanificazione da parte dei concessionari di chioschi e stabilimenti balneari. Lo stesso tipo di servizio viene effettuato, in contemporanea, anche sulle aree di ingresso ed i lungomari ad Isola Sacra e Focene, ma le verifiche contemplano anche le zone di Fregene e Maccarese. Controlli che si affiancano, nel dispositivo, a quelli delle pattuglie della Polizia Locale di Fiumicino e del X Municipio di Roma, coordinati con le altre forze dell'ordine: obiettivo ancora, ma non unico, le zone di villeggiatura, specialmente Fregene e Passoscuro dove ci sono seconde case di romani che possono essere meta di potenziali uscite. A Fiumicino viene sempre utilizzato anche un drone, controllato dal pilota autorizzato della Protezione Civile locale.

Data ultima modifica 18 aprile 2020 ore 11:46