"Controlli intensificati" per la Pasqua a Roma da parte della polizia locale nel caso qualcuno "volesse fare la scampagnata". Li ha annunciati a Omnibus questa mattina la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Intanto, l'aeroporto di Fiumicino ha accolto 10 voli cargo con materiale sanitario proveniente dall'estero per un totale di circa 160 tonnellate. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

10:03 - A Fiumicino 160 tonnellate materiale sanitario

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, l'aeroporto di Fiumicino ha accolto 10 voli cargo con materiale sanitario proveniente dall'estero per un totale di circa 160 tonnellate. Sono state smistate verso tutte le destinazioni italiane, grazie all'intenso lavoro dei dipendenti aeroportuali, dell'Agenzia Delle Dogane e del Dipartimento Protezione Civile. A Fiumicino, inoltre, da oggi, è stato predisposto un ulteriore piano di riduzione dell'operatività dei terminal passeggeri di Fiumicino. Le operazioni di imbarco di tutti i voli in partenza sono quindi effettuate solamente dal molo B. Le operazioni di check-in, i controlli di sicurezza e la riconsegna bagagli continueranno ad essere effettuate esclusivamente al Terminal 3.



9:52 - Appello ong a Raggi: "Hotel vuoti per i senzatetto"

Usiamo gli alberghi vuoti per i senzatetto: è la proposta che un gruppo di associazioni fa alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, al prefetto Gerarda Pantalone e di riflesso a Protezione civile, Regione Lazio e governo, per poter accogliere subito le persone senza casa e ancora più in difficoltà con l'emergenza Coronavirus.

9:46 - Virginia Raggi: "Controlli intensificati per la Pasqua"

"Controlli intensificati" per la Pasqua a Roma da parte della polizia locale nel caso qualcuno "volesse fare la scampagnata". Li ha annunciati a Omnibus questa mattina la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Fino a oggi i romani si sono comportati bene - ha detto - siamo orgogliosi dei sacrifici che abbiamo fatto. Abbiamo luoghi della città con un abbattimento del traffico oltre il 90%, e questo significa tanto. Dobbiamo continuare a tenere, non possiamo abbassare la guardia ma mantenere questa condotta che c'è stata imposta. Dal nostro punto di vista la nostra polizia locale continuerà i controlli". Raggi ha poi spiegato che, dato il grande numero di controlli effettuato dai vigili, in collaborazione con polizia e carabinieri, non si è ritenuto necessario l'intervento dell'esercito.