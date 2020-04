"In queste ultime ore sono state attivate le prime app sul cellulare per ricevere i buoni spesa. Già da ieri i cittadini romani che hanno scaricato l'applicazione hanno iniziato a utilizzarla per acquistare generi alimentari di prima necessità". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

7.01 - Raggi: "In pochi giorni 40mila domande buoni spesa"

"In queste ultime ore sono state attivate le prime app sul cellulare per ricevere i buoni spesa. Già da ieri i cittadini romani che hanno scaricato l'applicazione hanno iniziato a utilizzarla per acquistare generi alimentari di prima necessità". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi, illustrando i temi di una sua intervista a Teleroma 56. "Con i 15 milioni di euro stanziati dal Governo stiamo aiutando le famiglie che in questo momento hanno bisogno di portare un pasto in tavola, perché da sole non ce la fanno - aggiunge - In pochi giorni abbiamo raccolto oltre 40 mila domande per i buoni spesa. Sono tutte in fase di esame e, appena concluse le verifiche, porteremo i ticket a casa delle persone realmente in difficoltà o li caricheremo sull'apposita app. Roma Capitale è vicina ai suoi cittadini e, oltre ad aiutare le famiglie, vuole investire subito per le imprese e nelle opere utili al territorio. Al Governo abbiamo chiesto infatti di poter utilizzare subito i nostri risparmi, che per legge dovremmo tenere vincolati - conclude Raggi nel post - In questo modo a Roma potremmo avere immediatamente 400 milioni da spendere in opere pubbliche o a sostegno delle attività commerciali".