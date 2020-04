L'Elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, ha portato un aiuto agli inquilini del "palazzo Selam" alla Romanina, nella periferia della Capitale. Si tratta di un palazzo di sette piani, nato come edificio universitario e diventato una struttura di accoglienza per i profughi in attesa di protezione internazionale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:14 - Elemosiniere porta mascherine in periferia di Roma

Il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa, ha portato un aiuto agli inquilini del "palazzo Selam" alla Romanina, nella periferia di Roma. Un palazzo di sette piani, nato come edificio universitario e diventato una struttura di accoglienza per i profughi in attesa di protezione internazionale. A loro e ai numerosi bambini che vivono nel palazzo sono stati forniti - come ha riferito Vatican News - viveri di prima necessità come pasta, riso, pomodori e latte proveniente dalla Ville Pontificie, oltre a saponi, disinfettanti, mascherine e termometri per cominciare ad affrontare l'emergenza Coronavirus.