Secondo quanto si apprende da fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a bordo della nave da crociera Costa Diadema, battente bandiera italiana, non ci sono casi positivi a Covid-19, ma 80 membri dell'equipaggio sono in isolamento per precauzione. (DIRETTA)

8:38 – Smentita la presenza di contagi a bordo della Costa Diadema

La nave da crociera "Costa Diadema", battente bandiera italiana e attualmente in navigazione verso l'Italia da Dubai, ha a bordo 1255 persone, tutti membri dell'equipaggio. Di queste, 155 sono di nazionalità italiana. È quanto si apprende da fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che smentiscono la presenza di positivi a bordo della nave. La notizia era stata diffusa da fonti Cel comune di Civitavecchia. Durante la navigazione, 80 membri dell'equipaggio, e non 65, sono stati posti in isolamento in via precauzionale, misura questa resa necessaria dopo il malore, per grave insufficienza respiratoria, di uno di loro, soccorso e successivamente sbarcato a Limassol (Cipro). Al momento non è stato confermato il porto di approdo della Costa Diadema.