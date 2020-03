Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, tramite la Garavani Giammetti Foundation, donano un milione di euro per sostenere la lotta contro il coronavirus. Il denaro andrà a beneficio del Columbus Covid 2 Hospital, nuova area interamente dedicata all'emergenza sanitaria nel Policlinico dell'Università Agostino Gemelli di Roma. L'ospedale è stato inaugurato il 21 marzo e dovrebbe essere pienamente operativo la prossima settimana (GLI AGGIORNAMENTI).

Garavani e Giammetti: “Contributo per vincere contro nemico invisibile”

"In un momento così drammatico per tutto il mondo, abbiamo voluto dare il nostro contributo per vincere questa battaglia cruciale contro questo nemico invisibile, ma terribile - hanno commentato lo stilista e il suo partner storico -. La nostra più profonda gratitudine va a quelle donne e uomini che combattono giorno e notte per salvare vite umane nei nostri ospedali. Non saremo mai abbastanza grati per l'amore e la dedizione che stanno dimostrando in un momento così drammatico".