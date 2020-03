Su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha parlato dei numerosi gesti di solidarietà nella Capitale per fronteggiare la diffusione del Coronavirus: "Ce lo dimostrano ogni giorno i cittadini e le imprese con le loro iniziative a sostegno di medici e infermieri impegnati in prima linea per combattere l'emergenza". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:17 - Virginia Raggi: "Società car sharing presta auto a medici"

"In queste settimane abbiamo assistito a bellissimi gesti di solidarietà. Ce lo dimostrano ogni giorno i cittadini e le imprese con le loro iniziative a sostegno di medici e infermieri impegnati in prima linea per combattere l'emergenza". Così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Poi ha aggiunto: "Ne è un esempio anche la start-up di mobilità Popmove che in collaborazione con Ald automotive, società specializzata nel noleggio a lungo termine, ha deciso di mettere a disposizione 20 auto della flotta del car sharing, a titolo completamente gratuito, per operatori sanitari degli Ospedali Lazzaro Spallanzani e Columbus Covid-2 Hospital. Queste automobili saranno a servizio del personale sanitario, medici e infermieri nei parcheggi delle due strutture ospedaliere, facilmente riconoscibili dalla scritta 'Be pop move hero'. Un omaggio ai nostri eroi in corsia che, a Roma, come nel resto del Paese, continuano a svolgere un lavoro straordinario per garantire cure e assistenza a cittadini e pazienti".

8:01 - Sindaco di Fiumicino: "13 positivi e due decessi finora"

Fino a oggi sono 13 i positivi al Coronavirus più due i deceduti, residenti nel comune di Fiumicino, secondo i dati aggiornati comunicati, nella tarda serata di ieri, dalla Asl Rm3 al sindaco Esterino Montino. Si tratta di due uomini. "Gli altri 13 positivi sono tutti in cura e stanno seguendo il protocollo sanitario - ha detto il prima cittadino - Di questi, otto sono in isolamento nelle loro abitazioni, mentre gli altri cinque sono ricoverati nei diversi ospedali di Roma. Dai dati forniti dalla Asl, risultano in sorveglianza attiva in totale 64 persone, tutte contatti stretti delle persone positive. Una la guarigione che ci è stata comunicata al momento: è la bambina della prima famiglia contagiata a fine febbraio. Alle famiglie che hanno perso dei cari voglio esprimere la mia vicinanza e quella dell'amministrazione. A chi in questi giorni sta lottando contro il virus, il mio augurio di guarire presto per tornare con le proprie famiglie: sono sicuro che siete in ottime mani".

