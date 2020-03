Coronavirus, morta la mamma di Alex Baroni

"Finora solo numeri. Li leggi, e forse l'istinto alla vita ti fa pensare che quella cosa non ti toccherà mai". Con queste parole Valeria Frasca annuncia su Facebook la morte della zia, Marina Marcelletti, madre di Alex Baroni, a causa del coronavirus (LA DIRETTA – LO SPECIALE – LA SITUAZIONE IN ITALIA). cantautore morto il 13 aprile 2002 a soli 35 anni, a causa di un incidente per cui entrò in coma dal 19 marzo: un'auto lo investì mentre viaggiava a bordo della sua moto.

Il ricordo della nipote

Valeria Frasca, sui social, scrive: "Aveva una treccia lunghissima ed era la donna più solare e positiva che io abbia mai conosciuto. Perse un figlio tanti anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorderà, faceva il cantante. Il suo nome era Alex Baroni. Marina, per combattere il dolore, si mise a correre, a correre chilometri, una runner si direbbe oggi, e a viaggiare, viaggiare ovunque, sempre, sempre in movimento. Marina ha preso il coronavirus e stanotte ha raggiunto il suo Alex. Non ci saranno funerali, ma un pensiero immenso per lei, che possa correre anche lassù nel cielo. Ciao Marina immensa”. Il posto, in queste ore, ha raccolto tanti commenti pieni di affetto e di commozione.

La morte della madre di Piero Chiambretti

Sempre a causa del coronavirus, si è spenta in ospedale a Torino, nella serata di ieri, anche la madre del conduttore televisivo Piero Chiambretti. La signora Felicita, poetessa e autrice di canzoni, aveva 83 anni ed era ricoverata da alcuni giorni all'ospedale Mauriziano. Nelle prossime ore il figlio dovrà essere sottoposto ad un nuovo tampone dopo che il primo ha dato esito incerto.